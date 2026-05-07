07/05/2026 09:40

【聚焦人幣】人幣中間價時隔逾三年首升破6.85，即期開市升59點子報6.8090

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8487，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，亦是時隔逾三年首次升破6.85關口，較市場預測偏弱400點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開59點子，報6.8090，上個交易日即期匯率收盤報6.8149。



市場人士稱，市場風險偏好回暖和節後結匯需求釋放均助力人民幣回升，不過外圍不確定因素仍較大，人民幣整體將延續穩中略升走勢，上行幅度和速度則將受限。



隔夜有消息稱，華盛頓和德黑蘭正接近就一份旨在結束衝突的一頁紙備忘錄達成協議，國際油價一度大幅下跌；另外日圓匯率突然飆升至兩個多月來的高位，市場猜測日本當局再度入市干預，這兩個因素導致美元和美債收益率明顯下行。(jq)