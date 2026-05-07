07/05/2026 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收升134點子，兩連升報6.8015，續創逾三年高

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8015，較上個交易日4時30分收盤價升134點子，兩連升，續創2023年2月10日以來逾三年新高，全日在6.8008至6.8092之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升137點子，報6.7994，率先收復6.8元關口。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8487，較上個交易日升75點子，兩連升，續創2023年3月24日以來逾三年新高，亦是時隔逾三年首次升破6.85關口，較市場預測偏弱400點。



市場對美伊緩和局勢保持樂觀，風險偏好持續回暖，人民幣順勢走強。平安銀行最新觀點指出，中間價合理引導匯率預期，釋放穩匯率信號；疊加人民幣國際化推進、跨境資本流入平穩，共同支撐人民幣短期走強，整體維持穩中偏強格局。預計人民幣短期內完成對地緣政治因素的脈衝消化，整體呈現雙邊窄幅震盪的行情。(jq)

