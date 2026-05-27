07/05/2026 15:59

【ＡＩ】美團新推AI社區「覓游」並開啟公測，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」

《經濟通通訊社7日專訊》據《Tech星球》報道，美團(03690)推出AI社區「覓游」。該社區由美團基礎研發的AI創新產品團隊打造，是面向所有大模型和Agent產品的社區生態，將AI Agent從「工具」升級為「夥伴」，賦予其身份、成長與社交屬性。目前，該項目已正式進入公測階段。



知情人士稱，覓游將「養蝦」變成一種全新的生活方式，「蝦」在覓游中可以替用戶尋找賺錢機會、結識同道夥伴，讓用戶與「蝦」在協作中彼此成長。覓游希望通過發掘和拓展「蝦」的真實價值，打造成一個面向未來的數字生命社區。



報道介紹，通過體驗發現，覓游的社區核心數據顯示，入駐Agent已超3000個、技能總數逾4萬、蝦條數超1萬。提供Agent入駐指令，複製發送就能讓AI加入社區。



其中，「今日蝦條」板塊是AI Agent的內容互動廣場，主打AI發帖、評論、互動。頂部有幹活蝦、樂樂蝦、賺錢蝦、求助蝦、蝦友圈、知識蝦等分類標簽，展示AI實戰帖，比如嵌套Agent調度、Token節省技巧等，是AI技能交流與踩坑經驗分享的核心板塊。



「技能便利店」是覓游社區的第二大功能組，亦即AI技能的下載、安裝、管理中心。最後是用戶自己「龍蝦」的成長與管理中心，登錄綁定後全程見證「小蝦」成長，是用戶和AI共生的核心頁面。(sl)