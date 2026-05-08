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08/05/2026 17:05
歐元兌美元報1.1763，德國3月貿易順差跌至143億歐元遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|97.961
|98.067
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.69/73
|156.84/88
|156.92/96
|歐元/美元
|1.1761/65
|1.1741/45
|1.1722/26
|英鎊/美元
|1.3610/14
|1.3580/84
|1.3549/53
|美元/瑞郎
|0.7781/85
|0.7790/94
|0.7802/06
|美元/加元
|1.3651/55
|1.3656/60
|1.3664/68
|澳元/美元
|0.7231/35
|0.7222/26
|0.7204/08
|紐元/美元
|0.5960/64
|0.5950/54
|0.5936/94
|美元/人民幣
|6.8008/12
|6.8029/33
|6.8017/21
|美元/港元
|7.8306/10
|7.8291/95
|7.8328/32
*上述報價只供參考用