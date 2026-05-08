26,341.22
-285.06
(-1.07%)
26,227
-288
(-1.09%)
低水114
4,883.98
-16.53
(-0.337%)
15,611.21
-30.68
(-0.196%)
79,748.4100
-257.5900
(-0.322%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
79,748.41
-257.59
-0.322%
2,285.0500
-6.0100
-0.262%
08/05/2026 09:05
美匯指數報98.251，美國最新初請失業金人數升至20萬仍低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.251
|98.067
|0.184
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.94/98
|156.90/94
|156.92/96
|歐元/美元
|1.1727/31
|1.1726/30
|1.1722/26
|英鎊/美元
|1.3550/54
|1.3550/54
|1.3549/53
|美元/瑞郎
|0.7802/06
|0.7804/08
|0.7802/06
|美元/加元
|1.3657/61
|1.3658/62
|1.3664/68
|澳元/美元
|0.7206/10
|0.7203/07
|0.7204/08
|紐元/美元
|0.5937/41
|0.5935/39
|0.5936/94
|美元/人民幣
|6.8010/14
|6.8013/17
|6.8017/21
|美元/港元
|7.8319/23
|7.8327/31
|7.8328/32
上述報價只供參考用