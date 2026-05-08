08/05/2026 07:51

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▷ 特朗普擬重啟霍爾木茲海峽護航商船「自由計劃」

▷ 紐約期金突破4700美元，現貨金報每盎司4707美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》美股三大指數周四（7日）先升後跌，標指與納指於盤中創下新高後急速回吐，道指收市挫逾300點。市場焦點重回中東戰局風險，隨著美國總統特朗普擬重啟「自由計劃」於霍爾木茲海峽護航商船，刺激國際油價由跌轉升，觸發股市的避險拋售。道指收市跌313.62點，或0.63%，報49596.97點；標指跌28.01點，或0.38%，報7337.11點；納指跌32.75點，或0.13%，報25806.2點。原油市場走勢同樣大幅波動。受早前美伊維持停火的預期影響，國際油價在早盤交易中曾顯著受壓，一度跌穿每桶100美元大關。但隨著「自由計劃」護航消息發酵，油價隨即出現反彈。紐約期油上漲2.2%，報每桶97.29美元。布蘭特期油亦錄得1.2%的升幅，報每桶12.58美元。*金價突破4700美元大關*國際金價走勢持續向好，紐約期金與現貨黃金突破4700美元大關。現貨金升約0.3%至每盎司4707美元水平，而紐約期金亦錄得約0.4%的升幅，報每盎司4715美元。經濟數據方面，美國上周新領失業救濟人數按周增加1萬人，總數升至20萬人。持續申領人數按周減少1萬人，降至176.6萬人，表現優於市場預期。受地緣避險情緒降溫影響，美匯指數回落至98附近進行窄幅震盪，日內報98.1，微升0.1%。美元兌日圓主要於156.02至156.8區間窄幅波動，匯價於尾市上試157附近，日內升約0.3%。歐元兌美元一度高見1.177水平，尾市偏軟回落，報1.1745，跌0.03%。(jf)