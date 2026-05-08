08/05/2026 16:00

【特朗普當政】橋水達利歐：美國進入「大動盪」時期，建議黃金的配置為5%至15%

《經濟通通訊社8日專訊》橋水基金創辦人達利歐表示，美國正走向一段將歷時多年的「大動盪」時期，建議黃金的配置為5%至15%。



達利歐在受訪時指出，美國的社會和政治體系正面臨風險，他擔心可能會發生暴力事件。他認為共和黨很可能會在中期選舉後失去眾議院的控制權。從那時起，政治和社會衝突將會加劇。



他表示，國際上已經不存在基於規則的秩序，美伊戰爭的結果，或能以「誰控制霍爾木茲海峽，以及誰控制核材料」這種幾乎非黑即白的方式來決定。



達利歐稱，投資人應該保持投資組合多元化，黃金的配置比例在5%到15%之間。回顧歷史可以發現，在所有這些時期，所有法定貨幣都會下跌，黃金價格會上漲。(rc)