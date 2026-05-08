08/05/2026 10:12

【中東戰火】渣打溫拓思：中東局勢可能一段時間內仍充滿挑戰

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》報道，渣打(02888)行政總裁溫拓思在股東大會上表示，中東局勢可能在一段時間內仍充滿挑戰，渣打即將發布的戰略更新將反映地緣政治現實及利率前景。



渣打早前公布創紀錄的一季度業績，列帳基準除稅前溢利按年增長16.5%至24.5億美元，儘管計提了2.96億美元的信貸減值準備，其中包括與中東衝突相關的1.9億美元「預防性管理調整」。渣打並預計將公布新的中期財務目標，隨著成本節約計劃將於今年結束，這些目標將受到投資者密切關注。



渣打集團主席Maria Ramos在聲明中表示，儘管集團業務受到中東戰爭的影響有限，但仍對相關風險保持警覺，無論是短期風險，還是對全球經濟更廣泛的影響。(bi)