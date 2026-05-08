08/05/2026 15:11

OSL集團(00863)加入Mastercard萬事達卡加密合作夥伴計劃

《經濟通通訊社8日專訊》OSL集團(00863)宣布，正式加入「萬事達卡加密合作夥伴計劃」(MCPP)。該計劃旨在通過構建一套協同體系，連接加密原生企業、支付服務平台及頂尖金融機構，促進各方的深度對話與協作。



目前，OSL正在拓展合規穩定幣基礎設施建設，通過旗下的OSL BizPay、StableHub及Banxa，在全球範圍內提供實時流暢的跨境B2B支付體驗。此次合作體現了OSL與萬事達卡的共同願景，即構建一個值得信賴、合規及可擴展的生態系統，將創新技術轉化為切實的現實影響力。



OSL集團執行董事兼首席執行官Kevin Cui表示，憑借OSL的機構級穩定幣解決方案，並結合萬事達卡加密合作夥伴計劃的網絡優勢，期待在創新支付領域開展協作，進一步推動穩定幣進入主流金融市場。(bi)