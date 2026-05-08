08/05/2026 17:46
【定期存款】中銀香港特選客3個月最高2.6厘，匯立銀行2年期2.8厘全城新高
《經濟通通訊社8日專訊》本港多家銀行推港元定存優惠，中銀香港3個月及6個月港元定存年息分別達2.3厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於特選出糧客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。理財層級客戶透過電話銀行或分行以新舊資金辦理，則起存額則需50萬元。至於特選客戶方面，3個月及6個月港元定存年息可高達2.6厘及2.5厘，存款額需100萬元。
大新銀行3個月港元定存年息高達3.3厘，適用於「WOW港元定期存款優惠」，合資格之全新VIP客戶一個月內未曾持有銀行戶口，必須於今年6月至2027年1月期間維持戶口結存不少於100萬元，以新資金成功開立指定存款金額之定期存款。
數字銀行方面，匯立銀行(WeLab Bank)推出港元定存快閃優惠，3個月、6個月、12月及18個月年息分別高達2.7厘、2.45厘、2.65厘及2.75厘，24個月更達2.8厘，屬全城新高，適用於特選客戶，起存額為10元，不分新舊資金。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
大新銀行3個月港元定存年息高達3.3厘，適用於「WOW港元定期存款優惠」，合資格之全新VIP客戶一個月內未曾持有銀行戶口，必須於今年6月至2027年1月期間維持戶口結存不少於100萬元，以新資金成功開立指定存款金額之定期存款。
數字銀行方面，匯立銀行(WeLab Bank)推出港元定存快閃優惠，3個月、6個月、12月及18個月年息分別高達2.7厘、2.45厘、2.65厘及2.75厘，24個月更達2.8厘，屬全城新高，適用於特選客戶，起存額為10元，不分新舊資金。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php