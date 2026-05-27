08/05/2026 17:32

【ＡＩ】阿里(09988)否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，泰國國家AI計劃背後的一家關鍵公司，涉嫌協助走私價值數十億美元內含英偉達(US.NVDA)芯片的超微電腦(US.SMCI)伺服器到中國，而阿里巴巴(09988)是眾多最終客戶之一。



不過，阿里巴巴發言人回覆傳媒查詢時表示，阿里巴巴與SuperMicro或OBON或任何可能涉及指控的第三方中介均不存在任何業務往來，亦從未參與任何涉嫌走私活動；阿里巴巴的數據中心目前沒有使用，亦從未使用過任何被禁售的英偉達晶片。



報道指，美國檢察官形容其中超微的共同創始人涉及與一家未具名的東南亞公司及一群「不斷更換」的第三方經紀商合作，違反美國貿易規定，轉移AI半導體。而這家稱為「公司1」(Company-1)的未指明東南亞公司，是總部位於曼谷的OBON Corp﹒而且在出售給OBON的25億美元伺服器中，部分流向阿里巴巴。(rh)