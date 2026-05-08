08/05/2026 19:36

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▷ 香港多公司下周公布業績，含騰訊、阿里巴巴等

▷ 日本央行發布4月政策會議摘要於11日7:50 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》中國公布CPI及PPI，及美國公布成屋銷售，料為下周一（11日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議舉行。下周一本港時間7:50am，日本央行發布4月27日至28日政策會議意見摘要。數據方面，周六（9日）中國公布4月出口，年率升幅料由2.5%擴大至8.4%；4月進口年率升幅料由27.8%收窄至20%；4月貿易收支料由511.3億美元升至851億美元。下周一9:30am（本港時間．下同），中國公布4月消費者物價指數，年率升幅料由1%收窄至0.8%；4月生產者物價指數年率升幅料由0.5%擴大至1.8%。10:00pm，美國公布4月成屋銷售，料由398萬升至406萬，月率料由下滑3.6%改善至升2.4%。在本港，下周一公布業績的公司有:塗鴉智能-W(02391)等。下周二（12日）公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)等。下周三（13日）公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)等。下周四（14日）公布業績的公司有:阿里健康(00241)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中國黃金國際(02099)等。下周五（15日）公布業績的公司有:零跑汽車(09863)等。此外，下周日樂舒適(02698)將有基石投資者持股解禁。(wa)