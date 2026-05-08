08/05/2026 16:09

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▷ 中電2025年新增300兆瓦風電及太陽能

▷ 中電推進逾900兆瓦在建可再生能源項目 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》中電控股(00002)主席米高嘉道理在2026年股東周年大會表示，過去125年來，中電已成為香港社會不可或缺的一部分，為一代又一代的家庭及企業提供電力，共同締造了無數發展機遇。從昔日位於紅磡漆咸道的首座發電廠正式投入服務開始，中電發展至今，已成為一家服務亞太區多個市場的區域能源公司。他表示，回顧2025年的營運及財務表現，無論對集團業務所在地，還是對全球而言，2025年都是充滿挑戰的一年。儘管經營環境嚴峻，集團仍錄得穩健且具韌性的財務表現。在核心市場香港，集團按照管制計劃協議下的發展計劃，持續進行策略性投資，以支持香港的未來發展，電力投資回報有所增長，為集團帶來堅實的財務表現。在電力需求方面，2025年有兩個值得關注的增長領域，分別是數據中心及交通運輸電氣化，集團預期這一趨勢會於2026年延續。他又指，董事會於去年10月在濟南舉行會議並進行考察。中電深耕中國內地市場逾40年，未來將繼續以嚴謹有序的投資策略，擴展可再生能源組合。2025年，中電中國新增300兆瓦風電和太陽能發電容量，並推進超過900兆瓦在建中項目。米高嘉道理稱，令人遺憾的是，2026年似乎延續了2025年的嚴峻形勢。伊朗衝突為集團帶來更多挑戰。霍爾木茲海峽的緊張局勢，對集團在香港的燃料供應造成影響。集團對此積極應對，目前相關情況對營運及財務狀況未有構成重大影響。縱使局勢仍然不穩，充滿不確定性，集團將竭盡所能將影響減至最低。(bn)