08/05/2026 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.73839 +28.148 一周 2.6147 +16.684 兩周 2.6147 +16.684 一個月 2.61613 +10.143 兩個月 2.73083 +10.357 三個月 2.8 +9.018 六個月 2.82774 +3.959 一年 3.07869 +4.905

《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.61613厘，升10.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.8厘，升9.018基點。隔夜息報2.73839厘，升28.148基點；一周拆息升16.684基點，報2.6147厘，兩周則升16.684基點，報2.6147厘。長息方面，六個月拆息升3.959基點，報2.82774厘，一年期則升4.905基點，報3.07869厘。港元匯價今日在7.8344-7.8267之間上落，最新報7.8269。資料來源：香港銀行公會