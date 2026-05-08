08/05/2026 11:38
《港元利率》港元拆息全線上揚，一個月拆息報2.62厘
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息全線上揚，而與樓按相關的一個月拆息連升兩日報2.61613厘，升10.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.8厘，升9.018基點。
隔夜息報2.73839厘，升28.148基點；一周拆息升16.684基點，報2.6147厘，兩周則升16.684基點，報2.6147厘。長息方面，六個月拆息升3.959基點，報2.82774厘，一年期則升4.905基點，報3.07869厘。
港元匯價今日在7.8344-7.8267之間上落，最新報7.8269。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.73839厘，升28.148基點；一周拆息升16.684基點，報2.6147厘，兩周則升16.684基點，報2.6147厘。長息方面，六個月拆息升3.959基點，報2.82774厘，一年期則升4.905基點，報3.07869厘。
港元匯價今日在7.8344-7.8267之間上落，最新報7.8269。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.73839
|+28.148
|一周
|2.6147
|+16.684
|兩周
|2.6147
|+16.684
|一個月
|2.61613
|+10.143
|兩個月
|2.73083
|+10.357
|三個月
|2.8
|+9.018
|六個月
|2.82774
|+3.959
|一年
|3.07869
|+4.905
資料來源：香港銀行公會