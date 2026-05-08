08/05/2026 16:07
《本港樓市》中原CCL按周升0.24%，今年暫累升7.96%
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▷ 中原CCL最新報155.58點，按周升0.24%
▷ 今年累計升7.96%，較去年低位升15.11%
▷ 四區樓價三升一跌，新界西按周升1.15%
▷ 今年累計升7.96%，較去年低位升15.11%
▷ 四區樓價三升一跌，新界西按周升1.15%
她指出，CCL只要再升0.42點或0.27%，便會到達156點目標。樓價今年暫累升7.96%，並已較去年低位回升逾一成半，在業主大幅收窄議價空間的情況下，近期二手成交開始減慢，或影響第二季後期樓價升幅放緩。
*CCL Mass按周升0.44%*
自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升15.11%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升15.34%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升14.51%，較2021年8月191.34點歷史高位跌18.69%。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報157.48點，按周升0.44%，連升3周共1.76%。CCL（中小型單位）報155.84點，按周升0.46%，連升6周共3.27%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創2023年9月底後136周（逾2年半）新高。CCL（大型單位）報154.24點，按周跌0.89%，指數仍為2024年1月初後121周（近2年半）第4高。
*四區樓價三升一跌*
四區樓價三升一跌。新界西CCL_Mass報140.35點，按周升1.15%，指數上周跌逾1%後今周反彈，創2023年11月中後129周（近2年半）次高。九龍CCL_Mass報154.74點，按周升0.4%，連升2周共1.49%，指數創2023年9月初後139周（逾2年半）新高。新界東CCL_Mass報171.06點，按周升0.39%，連升3周共3%，創2023年9月中後137周（逾2年半）新高。港島CCL_Mass報159.72點，按周微跌0.08%，連升2周後企穩，指數仍為2023年9月底後136周（逾2年半）次高。
2026年計，CCL暫時累升7.96%，CCL Mass升8.47%，CCL（中小型單位）升8.13%，CCL（大型單位）升7.04%，港島升13.96%，九龍升6.92%，新界東升7.84%，新界西升5.74%。(kl)