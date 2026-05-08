08/05/2026 13:06

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道富投資管理發表黃金監測報告

▷ 報告提及美伊停火協議及霍爾木茲海峽重開或影響油價金價

▷ 投資者對停火談判進展已作部署 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道8日專訊》道富投資管理發表最新黃金監測報告指，若在未來一至三個月每桶100美元成為油價新常態（考慮到北半球即將進入夏季汽油需求旺季，此情境並非不可能），黃金市場或難以在每盎司5000美元附近維持上升趨勢。反之，若美伊達成停火協議並重開霍爾木茲海峽，油價可反覆回落至每桶80美元，屆時金價或將迅速突破每盎司5000美元，並最終重新挑戰5500美元關口。*短期需待聯儲局鴿派利率定價，或美元確立走弱趨勢*貨幣市場及外匯交易員尚在等待切實可行的和平協議，方能重新為聯儲局重啟減息定價，並推動美元重拾跌勢。即使聯儲局按兵不動，只要市場共識及聯儲局前瞻指引傳達寬鬆訊號，黃金仍有條件繼續上行。值得注意的是，投資者對停火及政治談判進展審慎樂觀並已作出相應部署。4月，另類法定貨幣資產市場的波動率大幅回落，這對黃金而言意味著結構性利好因素如全球債務負擔、股債相關性偏高環境下的分散風險需求、各國央行黃金需求拉動等或將重新浮現，為尋求策略性持倉黃金的投資者提供支撐。報告謂，「TACO」（即「Trump Always Chickens Out，即美國總統特朗普總是臨陣退縮」）與「NACHO」（即「Not A Chance Hormuz Opens，霍爾木茲海峽根本不可能開放」）在今年第二季同步上演。能源價格持續高企並未阻礙標普500指數反彈甚至創歷史新高。可以說，當前衝突或令財政赤字進一步惡化（如能源補貼及相關成本、戰爭開支等），長期而言，令美元貶值，利好黃金。然而，短期而言，金價或仍需等待聯儲局的鴿派利率定價，或美元確立走弱趨勢，方能獲得重新上行的催化劑。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。