08/05/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶15點子，止兩連升，報6.8502
《經濟通通訊社8日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8502，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預測偏弱360點，上個交易日報6.8487。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8502
|+15.00
|1歐元/人民幣
|8.0139
|-112.00
|100日圓/人民幣
|4.3559
|-102.00
|1港元/人民幣
|0.8746
|+4.80
|1英鎊/人民幣
|9.2599
|-227.00
|1澳元/人民幣
|4.9232
|-169.00
|1紐元/人民幣
|4.0561
|-69.00
|1新加坡/人民幣
|5.3839
|-45.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7569
|-152.00
|1加元/人民幣
|4.9985
|-85.00
|1人民幣/林吉特
|0.5719
|-18.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9510
|-298.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4096
|+96.00
|1人民幣/韓元
|213.8700
|+149.00