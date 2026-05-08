08/05/2026 15:50

【中東戰火】中國外交部：霍爾木茲海峽遇襲船上有中國籍船員，暫未有傷亡報告

《經濟通通訊社8日專訊》關於有船隻在霍爾木茲海峽遇襲一事，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，根據目前掌握的情況，相關遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有中國籍的船員。截至目前，該船隻未報告有船員傷亡的情況。



林劍表示，中方對大量船隻和船員受戰事影響被困海峽深表關切，認為盡早恢復海峽通行暢通、維護民用船隻和船員安全，符合地區國家和國際社會共同利益。



據《財新》報道，5月4日（周一），一艘中國船東所擁有的大型成品油輪在霍爾木茲海峽入口處的阿聯酋阿爾杰爾港外海遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時該船標識為「CHINA OWNER & CREW」。知情的船東人士表示，這是首次有中國油輪被襲擊，「心理上很難接受」。(wn)