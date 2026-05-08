08/05/2026 17:51

《行業數據》乘聯分會：4月乘用車市場零售量同比跌20%，新能源車減5%

《經濟通通訊社8日專訊》據乘聯分會初步統計，4月1日至30日，全國乘用車市場零售140.6萬輛，同比下降20%，較上月同期下降15%，今年以來累計零售562.8萬輛，同比下降18%；全國乘用車廠商批發213.0萬輛，同比下降3%，較上月同期下降10%，今年以來累計批發799.7萬輛，同比下降6%。



4月1日至30日，全國乘用車新能源市場零售88.3萬輛，同比下降5%，較上月同期增長4%，今年以來累計零售279.2萬輛，同比下降17%；全國乘用車廠商新能源批發122萬輛，同比增長7%，較上月同期增長7%，今年以來累計批發394.9萬輛，同比下降1%。



乘聯分會指出，4月第一周受清明假期因素影響，市場整體表現較為清淡。隨著高油價的衝擊逐步適應，北京車展開幕，4月末車市零售數據明顯改善。同時，國際油價持續高漲推高用車成本，車市終端熱度有一定幅度的下降，燃油車與新能源分化較3月進一步加劇。(wn)