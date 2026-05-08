08/05/2026 09:33

【中東戰火】財新：中資油輪周一首次在霍爾木茲海峽附近遇襲

《經濟通通訊社8日專訊》據《財新》報道，霍爾木茲海峽局勢在美國試圖對商船進行護航後驟然緊張，伊朗革命衛隊連續襲擊了多個國家的多艘商船。5月4日（周一），一艘中國船東所有的大型成品油輪在霍爾木茲海峽入口處的阿聯酋阿爾杰爾港外海遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時該船標識為「CHINA OWNER & CREW」。



知情的船東人士表示，這是首次有中國油輪被襲擊，「心理上很難接受」。



5月3日至4日，霍爾木茲海峽海域連續出現多宗商船遇襲事件。連續襲擊之下，霍爾木茲海峽通行量幾乎歸零。據中遠海運科技船舶數字化平台「調度寶」統計，5月5日至6日，霍爾木茲海峽商船通行量為0，僅有一艘阿曼小型客船有行駛記錄。



一名國際海事機構分析人士表示，中國油輪被襲是地區局勢升級的重要信號，伊朗此次突然對霍爾木茲海峽及周邊水域的商船加強襲擊是因為受美國推出海峽「自由計劃」及護航商船行為的刺激。不過，該計劃目前予以暫停。(ry)