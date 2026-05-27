08/05/2026 11:11

【ＡＩ】中國移動：推進全國一體化算力網建設，開放萬億級詞元服務體驗包

《經濟通通訊社8日專訊》中國移動2026移動雲大會主論壇今日在蘇州召開。中國移動(00941)(滬:600941)董事長陳忠岳表示，中國移動將推進全國一體化算力網建設，提供即取即用、普惠易用的算力服務。打造領先的算力網絡，加強樞紐節點、熱點區域間全光網高速直聯，促進多元算力的統一納管與智能調度，實現算力互聯互通和供需匹配。加速AI數據中心建設，突出快速交付、高效運營、綠色低碳特色，布局吉瓦級數據園區。升級AI雲算服務，牽引構建多元異構國產算力生態，更好支撐大模型訓推、智能體發展。



同時，強化移動雲大會平台作用，共同構築技術共生、商業共融、價值共創的智能生態。推進「算力新動能行動」，在資源建設、算力互聯、融合融通等方面深化合作，開放萬億級詞元(Token)服務體驗包。推進「智能新空間計劃」，聚焦算力網、智能體、工業互聯網等方向，深化智能服務融合創新，服務億萬客戶和廣大開發者。(jq)