08/05/2026 14:18

【ＡＩ】中國移動發布移動模型服務平台MoMA，首創Token集約化運營模式

《經濟通通訊社8日專訊》在今日舉行的2026移動雲大會主論壇上，中國移動(00941)(滬:600941)發布移動模型服務平台MoMA，接入超300款業界主流AI模型，首創Token（詞元）集約化運營模式，基於國產算力部署自研推理引擎打造。



MoMA可提供統一API網關，目前已接入中國移動自研基座大模型「九天」，以及DeepSeek、通義千問、豆包、Kimi、GLM等業界優質模型，覆蓋文本生成、語音處理、多模態理解等多項能力，滿足政務、金融、工業、醫療等場景應用需求。



MoMA平台基於國產算力部署自研推理引擎打造，結合智能路由對長尾模型資源調度，實現單位Token成本壓降約30%、降低資源佔用率50%以上。還能通過智能緩存、上下文複用、Token壓縮等技術進一步降低使用成本。



同時，該平台還首創智能路由引擎技術，可根據用戶需求靈活切換「成本優先」「效果優先」「均衡優先」等三種策略，為用戶動態匹配最適合的模型。當模型出現超時、限流或故障時，平台可自動實現秒級切換，確保業務連續不中斷。(jq)