08/05/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶53點子，報6.8068

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8502，較上個交易日跌15點子，止兩連升，較市場預測偏弱360點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開53點子，報6.8068，上個交易日即期匯率收盤報6.8015。



上日市場對美伊可能達成協議的預期進一步升溫，美元一度明顯承壓，但夜盤尾段美伊再爆衝突，市場避險情緒重新升溫，美元收復早前跌幅。不過特朗普周四稱，儘管發生了新一輪衝突，但美國與伊朗的停火協議仍然有效。



市場人士稱，人民幣匯率接近6.8關口，後續大概率會擇機升破，但整體節奏仍不會失控，中間價仍是關鍵的信號指引。(jq)