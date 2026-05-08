08/05/2026 09:05

【外圍經濟】美國上周新領失業救濟人數按周增加1萬人，低於市場預期

《經濟通通訊社8日專訊》美國勞工部公布最新就業數據，美國上周(截至5月2日止當周)新領失業救濟人數按周增加1萬人，總數升至20萬人，低於市場預期的20.5萬人。



為平滑單周數據波動、更能準確反映勞工市場長遠趨勢的4星期移動平均值則錄得20.3萬人，按周減少4500人。



在持續申領失業救濟數據方面，截至4月25日止當周，持續申領人數按周減少1萬人，降至176.6萬人，表現同樣優於市場預期。



*美國首季非農生產力僅增0.8%*



此外，美國勞工統計局公布最新數據顯示，美國今年首季非農業生產力增長放緩，以年率計按季僅增長0.8%，升幅略低於市場預期的1%。



當局亦對上季數據進行修訂，去年第四季的非農生產力增長由前值的1.8%下調至1.6%。



在通脹壓力備受市場關注的薪酬數據方面，首季非農單位勞工成本按季上升2.3%，升幅同樣低於市場預期。不過，去年第四季的單位勞工成本升幅，則由初值的4.4%向上修訂至4.6%。(rc)