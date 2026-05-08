08/05/2026 09:12

【美國議息】聯儲局柯林斯反對貨幣政策聲明中暗示減息措辭

《經濟通通訊社8日專訊》波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯表示，她認同部分同僚的立場，反對上周貨幣政策聲明中暗示當局最終將恢復減息的措辭。



柯林斯指出，她強烈支持上周維持利率不變的決議，但傾向於修改會後聲明的字眼，避免讓市場誤判當局的下一步行動必然是減息。



她的表態反映聯邦公開市場委員會內部正逐步轉向，不再優先考慮短期內減息。愈來愈多決策官員希望釋出更明確的訊號，表明當局的下一步行動既可能是減息，亦有機會是加息。



她強調，聯儲局目前應對未來息口路徑採取更中立的「不可知論」態度，讓市場理解政策方向並未有任何預設立場。(rc)