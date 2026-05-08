08/05/2026 13:10

【風雲人物】美國22歲網紅眾籌拯救Spirit航空，行動獲逾15萬人響應

《經濟通通訊社8日專訊》美國廉價航空Spirit因燃油成本暴漲及美國政府救助方案觸礁，已於本月2日全面停止營運並啟動清盤程序。不過，美國網紅Hunter Peterson隨即在社交平台發起名為「Let's Buy Spirit」的眾籌收購行動。



截至本周初，該眾籌已接獲逾15.6萬人參與，累計「非約束性承諾」出資額突破1.32億美元。



Hunter Peterson現年22歲，他在Spirit宣布停飛後數小時內，透過短片呼籲網民集資買下該航空公司，以阻止其落入私募股權基金手中。其後他設立眾籌網站，推動「Spirit 2.0」收購計劃。



該計劃的最低認購門檻設定為45美元，相當於Spirit以往的平均單程票價。Peterson的構想是建立一間完全由公眾擁有及掌控的航空公司，參與眾籌者未來將根據出資比例獲得投票權與利潤分紅，不再受制於傳統大股東或受薪行政總裁。



儘管眾籌行動在短短數日內獲大批網民響應，但距離接盤並重啟營運所需的17.5億美元目標仍有巨大差距。此外，Peterson強調，目前錄得的1.32億美元全屬「非約束性承諾」，網站僅用於評估公眾參與意願，尚未實際收取任何資金。(rc)