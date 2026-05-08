08/05/2026 11:44

【外圍經濟】新加坡出招壓抑炒風，執行共管公寓禁售期倍增至10年

《經濟通通訊社8日專訊》新加坡政府為打擊物業炒風及提升市民負擔能力，周五(8日)宣布進一步收緊樓市措施，目標直指深受中產歡迎的「執行共管公寓」(Executive Condominium，簡稱EC)。



國家發展部長徐芳達在演講中指出，政府將針對執行共管公寓引入新措施，其中最低居住年期(MOP)將由現時的5年倍增至10年。此舉旨在優先協助首置人士置業。新例規定，業主必須在住滿10年後，方可出租整項物業、轉售予新加坡公民或永久居民。



消息公布後，新加坡地產發展商股價普遍受壓。在EC市場佔有重要地位的城市發展(City 一度下挫2.4%。



EC於30年前推出，由私人發展商興建，設有游泳池及保安等私人屋苑設施，售價卻較私樓低廉，且合資格買家可申請政府補貼。然而，這類物業過往在禁售期過後往往錄得驚人升幅，形成龐大的套利空間，引發社會對住房負擔能力的憂慮。



新措施下，業主若要將單位轉售予外國人或企業，等待時間更需長達15年。此外，政府亦禁止發展商為未落成EC提供「延遲付款計劃」。(rc)