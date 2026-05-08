08/05/2026 13:51

【外圍經濟】高盛調高韓股目標至9000點，理由是市場低估半導體盈利前景

《經濟通通訊社8日專訊》高盛在不足三周內再次調高韓國基準指數目標，最新目標是9000點，理由是市場低估了半導體記憶體盈利的持續性。



高盛策略師Timothy Moe在報告中指出，「韓國是我們最有信心的選擇」，並預測今年韓國企業盈利增長將達300%，這是除1999年亞洲金融風暴後的復甦期外，亞洲市場歷來最強勁的盈利增長預測。



高盛將KOSPI指數的新目標價定為9000點，較周四（7日）收市價7490.05點有約20.2%的潛在升幅。這是該行今年以來至少第四次上調預測。Timothy Moe指出，目前韓股估值依然廉宜，加上外國散戶的直接投資，有望進一步帶動資金流入。



高盛指，半導體記憶體「超級周期」是當前投資者最關注但仍有爭議的主題。受超大規模企業投資帶動，DRAM及NAND均出現破紀錄的供應短缺，導致記憶體價格大幅飆升。由於行業具有高經營槓桿特性，價格升幅將直接轉化為記憶體廠商巨大的利潤增長。(rc)