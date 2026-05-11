11/05/2026 07:58

《國金頭條》美伊和談現流產危機，油價應聲上漲3.5%，市場避險情緒上升

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普周日（10日）表示，拒絕伊朗提出的結束中東戰爭提議，石油價格大漲，金價下挫，市場避險情緒上升。



特朗普在社交媒體上發帖稱，伊朗的回應「完全不可接受」。布蘭特期油價格一度上漲3.5%，至每桶104.80美元，紐約期油也升至每桶99美元附近。金價一度下跌0.8%，上周上漲約2%。彭博美元即期指數上漲0.1%。



*納指上周漲4.51%*



上周五（8日），在市場憧憬美伊和談背景下，道指收市微升12.19點，0.02%，報49609.16點；標指升61.82點，或0.84%，報7398.93點；納指升440.8點，或1.71%，報26247.08點。



以周線計算，道指累升0.22%，標指全周升2.33%，納指更大漲4.51%。(jf)