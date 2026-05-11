11/05/2026 15:09

【外圍經濟】美國財長訪問東京前，日本國債大幅走低，日經指數收跌

《經濟通通訊社11日專訊》美伊和談瀕臨破局，及美國財長貝森特即將訪日，給日本債市帶來謹慎訊號，日本國債周一大幅走低。日經指數則在早盤觸及歷史高位後，收跌收場。



基準10年期日本國債孳息率上漲4個基點，報 2.515%，逼近4月30日創下的 2.535%，這是29年高位，尾盤企穩於2.475%。20年期日本國債孳息率上行4.5 個基點，至3.4%。日經指數收跌0.5%，報62417.88點，抹去了盤中一度觸及63385.04點的漲幅。



索尼金融集團首席經濟學家宮島貴之表示，在國債招標前夕，美國財長貝森特即將訪日或釋放政策信號，投資者整體偏向謹慎。他還指出：「油價上行引發的通脹擔憂，正對日本國內利率形成上行壓力。市場料持續承壓，交易各方將密切關注中東局勢演變與物價走勢。」(jf)