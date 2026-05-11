11/05/2026 09:42
《異動股》油價ETF升逾4%油股漲，特朗普推倒伊朗停火方案紐油逼返百元
《經濟通通訊社11日專訊》F三星原油期(03175)現價升4.2%，報10.82元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.6%。該股成交約65萬股，涉資698萬元。
周日伊朗正式提出對等交涉，已拒絕美國的提案，並提出多項要求，其中包括要求立即結束戰爭，並向伊朗支付戰爭賠償等。隨後美國總統特朗普在其社交平台網表示「完全不能接受」。今早亞洲時段起油價應聲即彈超過3%，港股開市後紐約期油升幅擴大至約4%，逼近重返00美元關口。
油股普遍造好；中海油(00883)升1.1%，報26.74元；中石油(00857)升0.8%，報10.68元；中石化(00386)跌0.4%，報4.59元；山東墨龍(00568)升2.5%，報7.65元；聯合能源集團(00467)升1%，報0.49元；中海油服(02883)升1.2%，報8.6元；中煉化(02386)升1.5%，報6.28元。
現時，恒生指數報26275，跌118點或跌0.4%，主板成交逾181億元。國企指數報8847，跌41點或跌0.5%。恒生科技指數報5093，跌9點或跌0.2%。
周日伊朗正式提出對等交涉，已拒絕美國的提案，並提出多項要求，其中包括要求立即結束戰爭，並向伊朗支付戰爭賠償等。隨後美國總統特朗普在其社交平台網表示「完全不能接受」。今早亞洲時段起油價應聲即彈超過3%，港股開市後紐約期油升幅擴大至約4%，逼近重返00美元關口。
油股普遍造好；中海油(00883)升1.1%，報26.74元；中石油(00857)升0.8%，報10.68元；中石化(00386)跌0.4%，報4.59元；山東墨龍(00568)升2.5%，報7.65元；聯合能源集團(00467)升1%，報0.49元；中海油服(02883)升1.2%，報8.6元；中煉化(02386)升1.5%，報6.28元。
現時，恒生指數報26275，跌118點或跌0.4%，主板成交逾181億元。國企指數報8847，跌41點或跌0.5%。恒生科技指數報5093，跌9點或跌0.2%。
(hc)
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|F三星原油期(03175)
|10.82元
|升4.24%
|中海油(00883)
|26.74元
|升1.13%
|中石油(00857)
|10.68元
|升0.85%
|中石化(00386)
|4.59元
|跌0.43%
|山東墨龍(00568)
|7.65元
|升2.55%
|聯合能源集團(00467)
|0.49元
|升1.03%
|百勤油服(02178)
|0.215元
|升3.37%
|MI能源(01555)
|0.029元
|跌3.33%
|中海油服(02883)
|8.60元
|升1.18%
|中煉化(02386)
|6.28元
|升1.45%
|達力普控股(01921)
|4.25元
|升0.47%
|中石化油服(01033)
|0.78元
|升1.30%