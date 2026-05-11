11/05/2026 09:42

表列同板塊或相關股份表現 股份(編號) 現價(元) 變幅(%) F三星原油期(03175) 10.82元 升4.24% 中海油(00883) 26.74元 升1.13% 中石油(00857) 10.68元 升0.85% 中石化(00386) 4.59元 跌0.43% 山東墨龍(00568) 7.65元 升2.55% 聯合能源集團(00467) 0.49元 升1.03% 百勤油服(02178) 0.215元 升3.37% MI能源(01555) 0.029元 跌3.33% 中海油服(02883) 8.60元 升1.18% 中煉化(02386) 6.28元 升1.45% 達力普控股(01921) 4.25元 升0.47% 中石化油服(01033) 0.78元 升1.30%

《經濟通通訊社11日專訊》F三星原油期(03175)現價升4.2%，報10.82元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅5.6%。該股成交約65萬股，涉資698萬元。周日伊朗正式提出對等交涉，已拒絕美國的提案，並提出多項要求，其中包括要求立即結束戰爭，並向伊朗支付戰爭賠償等。隨後美國總統特朗普在其社交平台網表示「完全不能接受」。今早亞洲時段起油價應聲即彈超過3%，港股開市後紐約期油升幅擴大至約4%，逼近重返00美元關口。油股普遍造好；中海油(00883)升1.1%，報26.74元；中石油(00857)升0.8%，報10.68元；中石化(00386)跌0.4%，報4.59元；山東墨龍(00568)升2.5%，報7.65元；聯合能源集團(00467)升1%，報0.49元；中海油服(02883)升1.2%，報8.6元；中煉化(02386)升1.5%，報6.28元。現時，恒生指數報26275，跌118點或跌0.4%，主板成交逾181億元。國企指數報8847，跌41點或跌0.5%。恒生科技指數報5093，跌9點或跌0.2%。(hc)