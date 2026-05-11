11/05/2026 13:41

【外圍經濟】日圓淡倉大幅下降，官方干預逼退淡友

《經濟通通訊社11日專訊》日本當局出手干預支撐日圓後，日圓淡倉大幅減少。



根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據，截至本月5日當周，槓桿基金削減日圓淨淡倉。目前，槓桿基金持股為61340份合約，價值約49億美元，降至一個月以來最低水平。資產管理機構也將日圓淡倉削減13839份合約，至10653份。



Allianz Global Investors的高級投資組合經理Stefan Rittner表示：「在干預風險和官方的強烈警告下，在160附近殺跌變得不具吸引力。」他對美元兌日圓持中性態度。



周一（11日），日圓兌美元匯率一度下跌0.3%，至157.18日圓。(rc)