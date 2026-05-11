26,406.84
+13.13
(+0.05%)
4,225.02
+45.07
(+1.078%)
4,951.84
+79.93
(+1.641%)
15,899.30
+335.50
(+2.156%)
80,773.6300
-1,436.4400
(-1.747%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,773.63
-1,436.44
-1.747%
2,331.8100
-39.4500
-1.664%
450.5000
-13.9000
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11/05/2026 15:04
美元兌人民幣報6.7956，內地4月CPI按年升1.2%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.048
|97.900
|0.148
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.98/02
|157.12/16
|156.65/69
|歐元/美元
|1.1766/70
|1.1748/52
|1.1787/91
|英鎊/美元
|1.3596/00
|1.3582/86
|1.3631/35
|美元/瑞郎
|0.7776/80
|0.7792/96
|0.7763/67
|美元/加元
|1.3678/82
|1.3691/95
|1.3676/68
|澳元/美元
|0.7239/43
|0.7228/32
|0.7246/25
|紐元/美元
|0.5948/52
|0.5940/44
|0.5965/69
|美元/人民幣
|6.7954/58
|6.7960/64
|6.8006/01
|美元/港元
|7.8282/86
|7.8294/98
|7.8290/94
上述報價只供參考用