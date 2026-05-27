11/05/2026 10:20

【ＡＩ】阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品

《經濟通通訊社11日專訊》阿里巴巴(09988)宣布，將AI應用千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品，淘寶app內同步上線全新「千問AI購物助手」。用戶只需通過自然語言對話，便可完成整個購物流程，涵蓋商品發現、比較、下單、售後等各個步驟。



對比今年初千問app僅測試少量商品品類，此次全面互通標誌著該app購物功能的顯著突破。如今，用戶在千問app內即可直接調用淘寶天貓全品類逾40億的商品庫，並通過配備訂單管理、物流追蹤及售後服務等技能庫的AI agent能力，體驗完整的電商服務。



千問app讓用戶的購物觸發點前置，從傳統的關鍵詞搜尋轉變為開放式提問和對話。千問app亦會參考用戶過往的訂單紀錄，提供符合偏好的個性化推薦。憑藉AI能力對用戶意圖的理解，千問app可以幫助消費者於日常對話中發掘潛在需求。



用戶只需打開淘寶app底部「消息」欄，找到「千問AI購物助手」對話框，隨即開啟AI購物新體驗，涵蓋整合「AI問答」、「AI試穿」、「AI種草」、「AI省錢」等核心功能。面向商家，淘寶天貓新近升級「AI店小蜜」產品，並投入萬億token算力資源，幫助商家客服由傳統的預設機器人對答，升級為能處理複雜對話並促成交易的agent客服。(bi)