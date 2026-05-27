11/05/2026 16:38

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▷ 85%企業領導者重視組織適應力，僅7%有重大進展

▷ 66%受訪者認為人機協作關鍵，僅6%處領先地位 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社11日專訊》德勤中國發布《2026年全球人力資本趨勢報告》，以「從衝突走向拐點：錨定人類核心優勢」為主題，揭示在AI加速滲透的背景下，組織如何通過重塑工作模式、治理體系與企業文化，將人的適應力、創造力和判斷力轉化為可持續的競爭優勢。報告顯示，儘管85%的企業領導者認為「組織適應能力」至關重要，但僅有7%的領導者表示已在此領域處取得了重大進展；66%的受訪者認為有意識地設計人機交互模式對組織成功具有重要意義，但僅有6%的受訪者稱已在這一領域處於領先地位，巨大的差異凸顯出企業的傳統職能部門在AI轉型中已面臨現代工作節奏的深層挑戰--技術跑得快，組織卻跟不上。德勤亞太組織與人才轉型諮詢主管合夥人、德勤中國人力資本諮詢事業群主管合夥人顏蓉指出，企業正步入一個被高度壓縮的增長周期--AI的加速滲透正急劇縮短從增長到停滯、再到轉型重啟的窗口期。未來三年，七成企業領導者已將「快速回應與靈活應變」列為戰略優先。真正的競爭分水嶺已不再源於技術本身的差距，而在於能否構建以人為核心的組織韌性與適應力，這才是制勝AI時代的核心引擎。報告建議，企業應推動從「變革管理」向「積極應變」的範式升級：將持續學習、實時回饋與即時支持機制融入日常營運。通過AI等新興技術賦能，實現數據驅動的洞察與動態調優，從而構建具備自我進化能力的敏捷組織，從容應對不確定性時代的持續變革。(bi)