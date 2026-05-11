11/05/2026 15:21

【習特會】景順料習特會或達成協議恢復貿易流動，中期股市看法正面

《經濟通通訊社11日專訊》景順全球研究主管Benjamin Jones指出，目前美國和伊朗似乎均無意恢復全面敵對行動，同時正逐步走向談判，但局勢升級風險仍然較高。公司密切關注中國國家主席習近平與美國總統特朗普的北京峰會，並認為霍爾木茲海峽的船隻通行仍是近期主要的宏觀不確定因素，亦是首要觀察數據。



Benjamin Jones指出，特朗普與習近平在北京可能達成某種協議，令中國對伊朗施加壓力，促使其在部分美方要求上作出讓步，有望為談判帶來突破並恢復貿易流動。景順強調，全球經濟對這一衝擊展現出的韌性遠超預期，無論是滯後性硬數據或調查數據，均顯示經濟和市場數據依然穩健。



在中期走勢方面，景順對股市持正面看法，在資產配置上偏好非美國市場多過美國市場，並預期美元在年底前將進一步走弱，然而投資部署仍應以審慎為先，而非過度堅持單一觀點。(rh)