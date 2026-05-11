11/05/2026 11:42
《港元利率》港元拆息全線上揚，一個月拆息連升三日，創逾三個月高
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升三日，報2.68387厘，升6.774基點，是1月27日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85637厘，升5.637基點，是1月26日後最高。
隔夜息報2.83339厘，升9.5基點；一周拆息升6.988基點，報2.68458厘，兩周則升6.988基點，報2.68458厘。長息方面，六個月拆息升10.803基點，報2.93577厘，一年期則升5.232基點，報3.13101厘。
港元匯價今日在7.8275-7.8307之間上落，最新報7.8294。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.83339厘，升9.5基點；一周拆息升6.988基點，報2.68458厘，兩周則升6.988基點，報2.68458厘。長息方面，六個月拆息升10.803基點，報2.93577厘，一年期則升5.232基點，報3.13101厘。
港元匯價今日在7.8275-7.8307之間上落，最新報7.8294。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.83339
|+9.5
|一周
|2.68458
|+6.988
|兩周
|2.68458
|+6.988
|一個月
|2.68387
|+6.774
|兩個月
|2.77881
|+4.798
|三個月
|2.85637
|+5.637
|六個月
|2.93577
|+10.803
|一年
|3.13101
|+5.232
資料來源：香港銀行公會