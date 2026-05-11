11/05/2026 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.83339 +9.5 一周 2.68458 +6.988 兩周 2.68458 +6.988 一個月 2.68387 +6.774 兩個月 2.77881 +4.798 三個月 2.85637 +5.637 六個月 2.93577 +10.803 一年 3.13101 +5.232

《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息連升三日，報2.68387厘，升6.774基點，是1月27日後最高。反映銀行資金成本的三個月拆息報2.85637厘，升5.637基點，是1月26日後最高。隔夜息報2.83339厘，升9.5基點；一周拆息升6.988基點，報2.68458厘，兩周則升6.988基點，報2.68458厘。長息方面，六個月拆息升10.803基點，報2.93577厘，一年期則升5.232基點，報3.13101厘。港元匯價今日在7.8275-7.8307之間上落，最新報7.8294。資料來源：香港銀行公會