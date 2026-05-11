11/05/2026 10:42

《真知灼見－溫灼培》英國如放棄緊縮財政政策，料不利英鎊

《真知灼見》英國上周四（7日）舉行了一場相當重要的地方選舉。在英格蘭地區，共有136個地方議會、約5000個議席需要改選，並同步選出蘇格蘭與威爾士議會的全部議席。這次地方選舉被視為執政工黨在2024年7月大選後面臨的最大挑戰，結果是工黨遭遇慘敗。據英國當地評論指出，工黨此次慘敗主要歸因於首相施紀賢過去施政期間頻頻出現失誤，以及用人不當引發的爭議。



*執政工黨失去民眾支持*



選舉前，工黨在英格蘭地區共掌握2564個地方議席，但如今工黨的地方議席僅剩1063個。值得注意的是，工黨流失的議席並沒有轉流入在野保守黨手中。相對地，在是次選舉中，保守黨同時失去近四成席位。本次地方選舉的最大贏家反而是極右翼的改革黨(Reform UK)，其共拿下1453個席位。值得留意的是，改革黨在2016年曾大力支持脫歐，然而如今卻轉向主張反移民。由此可見，是次選舉反映出英國傳統的兩黨體制正面臨改變，並逐步走向多黨制。這對英國政治而言，將是一項重大的轉變。



*英國財政很大機會轉向寬鬆*



地方選舉之後，首相施紀賢已表明不會下台。由於英國的政治暫時不會陷入亂局，這使過去數天英國具指標性的10年期債券孳息率反而有所回落。但是，為了取悅選民、挽回民眾的支持，相信執政工黨往後很大機會轉向較為寬鬆的財政政策。目前最令市場憂慮的，正是英國可能出現財政失控的風險。需留意的是，一旦英國財政方向轉變，不單英國債息可能上升，英鎊也會受到壓力。至於筆者的擔憂並非無因，因為在過去個多月的時間內，英國10年期債息就曾多次攀上 5.1%以上的水平。而上一次英國債息如此高企，已是2008年（即18年前）全球金融海嘯期間。



*英鎊暫看美伊局勢*



反觀英鎊匯價，若英國出現失控的財政狀況，或施紀賢需要下台等，均可視為不利因素。不過就短暫而言，英鎊走勢仍有賴於美伊是否能在短期內達成和解協議。若消息正面，當美元回落之際，相信能對英鎊帶來支持。預料英鎊較大支持位在1.34美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。