11/05/2026 16:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛銀行指AI改變全球生產力增長前景

▷ 美國現階段處AI發展有利位置

▷ 中國AI供應鏈自主化取得進展 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道11日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius指，AI正開始改變全球生產力增長的前景。美國在這一階段處於相對有利的位置。儘管近年多次受到衝擊，美國經濟依然保持韌性，並受強勁的生產力增長所支撐。當中部分原因來自周期性因素及疫情後勞動市場出現調整，然而，有愈來愈多來自行業數據與商業調查的證據顯示，AI正逐步成為全要素生產率的新驅動力。目前，相關收益仍集中於少數行業，不過對大多數企業而言，採用AI所需資本相對有限，意味其普及速度或較以往的通用技術更快。*中國AI供應鏈自主化取得進展，歐洲面臨落後風險*中國亦正於另一發展路徑上蓄勢待發。最新DeepSeek模型所引起的關注不及上一次發布，但其部分依賴國產晶片，卻凸顯了中國在人工智能供應鏈自主化方面已取得一定進展。中國的人工智能模型質素持續提升，並在具全球競爭力的系統中佔有較大份額。雖然中國在數據中心的投資規模不及美國，但在支援國內以至全球建設的硬件生產方面擔當重要角色。在政策支持下，半導體供應鏈本土化已為國內AI硬件企業帶來收入增長，而與人工智能相關的服務出口預計將持續擴張。歐洲則面臨落後的風險，德國就是最明顯的警號。強大的租戶保障和僵化的解僱法規在維護現有經濟結構的同時，亦降低了勞工流動性及房屋流轉率，從而限制了勞動力的重新配置，而這正是從人工智能變革中獲益所必需的條件。歐洲面臨的挑戰不僅是技術上的，更是制度上的。要捕捉人工智能帶來的生產力潛能，歐洲必須讓變革變得更容易，而非更困難。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。