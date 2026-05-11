11/05/2026 16:15

【中東戰火】DWS：利率市場波動顯著，債券受衝擊遠超股市

《環富通基金頻道11日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda指，市場目前主要受伊朗戰事主導。南韓市場的案例正好說明，戰事爆發後若倉促調整配置，可能很快便會適得其反。由於南韓高度依賴來自海灣地區的石油進口，KOSPI指數於3月初一度急挫約兩成，其後整個3月在高波幅下橫行整固，直到4月在人工智能(AI)主題帶動下急漲四成。在如此波動的市況下，投資者很容易因方向或時機判斷錯誤而措手不及。



*霍峽短期重開機會或較渺茫，企業盈利強勁股市偏向樂觀*



投資者目前面對的一大問題是：究竟應否淡化未來數周不確定性的影響，假設海灣局勢將會恢復正常？還是應認真評估霍爾木茲海峽能否重開？由於參戰三方目標各異，海峽短期內重開的機會或較為渺茫。伊朗已意識到，封鎖霍爾木茲海峽可施加重大壓力，而在談判期間兩度遭受轟炸後，伊朗亦幾乎沒有理由信任美國或以色列。以色列則有強烈動機徹底摧毀伊朗的作戰能力。與此同時，美國政府既不能無功而返，又須顧及中期選舉，避免戰事拖長推高通脹並影響共和黨選情。市場開始預期中東衝突可能進入一種既未正式停火、亦未進一步升級的僵持狀態，但只要霍爾木茲海峽仍然關閉，這種僵局便難言均衡穩定。



根據世界銀行近期模型估算，改道運輸安排可將每日2000萬桶的原油供應缺口縮減至約500萬桶，但國際能源署預計，第二季每日供應缺口將達370萬桶，或創有紀錄以來最大缺口。不過，該署亦指出，一旦海峽重開，第三季或重新轉為供應過剩。就目前而言，海峽封鎖對供應構成重大衝擊。布蘭特原油年初價格為每桶60美元，而到4月30日盤中價格已突破每桶125美元。



各資產類別的市場表現，反映投資者正於海峽「迅速重開」與「持續封鎖」兩種情景之間權衡取捨。股市明顯偏向樂觀，企業盈利意外強勁，市場亦逐漸相信美國企業盈利受戰事影響有限；相比之下，大宗商品與債券市場則較為審慎。中期經濟前景與盈利增長可為股市提供有力支持，但若通脹及債券孳息率未能企穩，估值或會開始承壓。



*料聯儲局延後減息歐央行傾向加息，日央行加息路徑料重啟*



債券受中東戰事的衝擊遠超股市，油價高企令各國央行深感憂慮。預計聯儲局將延後減息；雖然仍預期減息兩次，但相關行動未必會在2026年內出現。與此同時，歐洲央行已表明，目前更傾向加息而非減息，以穩定通脹預期。換言之，歐洲央行今後任何一次會議均有可能宣布加息。不過，從12個月角度來看，仍預期整體債券孳息率將會回落。公司債券方面，由於利差再度收窄至極低水平，維持審慎篩選及「中性」看法。



市場一方面憧憬永久停火，另一方面仍面對霍爾木茲海峽持續關閉，令利率市場波動顯著。美國方面，貨幣政策仍具限制性，近期孳息率上升亦令金融條件收緊。DWS對美國10年期國債轉為「中性」看法，但傾向於日後重新上調至「正面」；對2年期國債則維持「正面」看法。德國方面，偏好10年及30年期長期國債，並已於近期上調相關評級，但礙於歐洲央行有加息傾向，將2年期國債由「正面」下調至「中性」看法。另亦將日本10年期國債下調至「中性」。儘管日本央行於4月會議上維持政策不變，但出乎市場意料的是，有三名委員投票支持加息，向市場釋出鷹派訊號。日本央行亦在展望中因中東供應限制而下調增長預測，並上調通脹預期。待數據更為明朗後，加息路徑料將重啟。



*公司債券估值偏高維持中性看法，亞洲信用債已反映短期樂觀因素*



DWS對公司債券的看法大致維持「中性」。4月初首次停火談判後，歐美公司債券利差再次收窄至接近歷史低位。新債發行亦在市場短暫憂慮後恢復，而穩健的需求為市場提供正面支持。然而，由於目前估值偏高，仍維持「中性」看法。



新興市場方面，主權債利差已迅速收窄，走勢大致跟隨發達市場信用債，並受強勁技術面因素及部分市場韌性支持。不過，目前估值偏高限制了進一步上升空間，故宜保持審慎並維持「中性」看法。亞洲信用債方面，市場受惠於強勁技術面因素及以投資級債券為主的趁低吸納買盤；利差維持區間波動，部分債券仍展現韌性。鑑於短期樂觀因素已大致反映在價格中，而衝突延宕或帶來下行風險，維持「中性」看法仍屬合適。



匯市方面，DWS維持對歐元兌美元的「正面」看法。隨著市場情緒轉弱，加上美元避險需求減退，相關影響蓋過地緣政治風險，帶動歐元匯價上升。能源成本上升正逐漸削弱資金流入美元資產的動力，而非成為支持美元走強的因素。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。