11/05/2026 17:47

《創富理財－梁啟棠》四大力量交織

《創富理財》目前，全球市場正被四大關鍵變數影響：伊朗戰爭持續衝擊、新任聯儲局主席即將上任、中美貿易談判風起雲湧，以及美國期中選舉的不確定性。



*伊朗戰事與荷姆茲海峽的經濟勒索*



伊朗戰事將能源市場置於人質地位，然而市場對於停火與威脅的拉鋸已顯疲態，不再對此類消息過度反應。不過，油價任何波動將直接影響通脹預期，進而牽動市場對利率預期的變化。目前，市場目前正對利率進行最壞情況的定價，這意味著任何正面轉變都可能帶來意外的驚喜。



*聯儲局新舵手：沃爾什的「反向扭曲操作」*



沃什(Warsh)預計將聯儲局主席一職，市場預期他上任時身負兩個看似矛盾的目標：一是縮減聯儲局資產負債表規模，二是下調短期利率。



這或許並非真的那麼矛盾。正面因素在於，市場尚未將任何2026年的減息預期反映在定價中。若他能在今年成功推動減息，這將是一個巨大的正面驚喜。若他無法達成，現況亦不會有任何改變。



*中美峰會：風暴前的平靜與「升級以求降級」策略*



特朗普總統預計於本月14日至15日與習近平主席會晤，此次會晤被視為休戰協議到期前的「鋪墊」，因為去年達成的貿易休戰將在今年11月到期。特朗普策略一向是「先升級後降級」。此次峰會氛圍將是高調、相互尊重，並聚焦於「雙贏」言辭。然而，這僅是「風暴前的平靜」，我們預期在11月貿易休戰協議到期前，中美貿易關係將再度轉差。



*中期選舉與投資策略：多元化配置與逢低吸納*



特朗普總統的淨支持率正處於歷史低點，這預示著中期選舉前政策連續性的不確定性將會增加。若民主黨實現全面翻盤，將會抵消特朗普為大企業帶來的部分順風。然而，更可能出現的結果是國會兩院分治，這將對政府穩定性產生一定的破壞性影響。



*投資策略*



在投資策略上，流動性狀況可能不像預期般糟糕。伊朗戰事和新任聯儲局主席上任都有可能為市場帶來意外的利好。儘管我們不會完全依賴這些正面的流動性驚喜事件，但我們會利用任何反彈機會，鎖定高估值股票的利潤。



我們持續建議在美國股票市場內進行多元化配置，更多地關注那些增長合理且估值合理的股票，同時應避免長期國債，並應把握香港/中國市場的任何調整機會。此外，建議在貿易談判引發波動、可能對美元造成壓力之前配置黃金。



我們相信市場任何短期調整，都可被視為長期累積的機會。《KGI凱基首席投資總監 梁啟棠》



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