11/05/2026 09:26
【聚焦人幣】人幣中間價升35點子報6.8467，創逾三年新高
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8467，較上個交易日升35點子，創2023年3月24日以來新高，較市場預期偏弱近480點子，上個交易日報6.8502。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8467
|-35.00
|1歐元/人民幣
|8.0256
|+117.00
|100日圓/人民幣
|4.3533
|-26.00
|1港元/人民幣
|0.8747
|+0.50
|1英鎊/人民幣
|9.2770
|+171.00
|1澳元/人民幣
|4.9370
|+138.00
|1紐元/人民幣
|4.0593
|+32.00
|1新加坡/人民幣
|5.3815
|-24.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7779
|+210.00
|1加元/人民幣
|4.9843
|-142.00
|1人民幣/林吉特
|0.5740
|+21.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9136
|-374.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4067
|-29.00
|1人民幣/韓元
|214.9100
|+104.00