11/05/2026 09:50

【ＡＩ】梁文鋒據報將出資200億元領投DeepSeek首輪融資

《經濟通通訊社11日專訊》據《The Information》引述知情人士報道，DeepSeek（深度求索）正推進首輪融資，規模高達500億元（人民幣．下同），創辦人梁文鋒個人將出資最高達200億元，佔本輪計劃融資總額的40%。若本輪融資完成，將創下中國人工智能領域單輪融資最高紀錄，DeepSeek估值將升至約3500億元（約515億美元），較4月初估值約100億美元，飆升逾4倍。



報道指，國家集成電路產業投資基金（大基金）預計將成為DeepSeek第二大投東，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)則「碰壁」，騰訊提出認購最多20%股份，惟因比例過大已被婉拒。



報道並指，DeepSeek將於今年6月正式發布新一代模型V4.1，進一步強化企業級AI應用能力。新版本將首次引入圖像與音頻處理能力，但輸出形式仍僅限文本。(wn)