11/05/2026 09:39

【ＡＩ】字節跳動據報將AI基礎設施支出增加25%至2000億元

《經濟通通訊社11日專訊》據《南華早報》引述知情人士報道，隨著內存芯片成本上漲以及字節跳動加速布局人工智能(AI)，該公司已將今年的AI基礎設施支出計劃增加25%至2000億元（人民幣．下同）。



知情人士透露，字節跳動將AI資本支出預算從去年底的1600億元上調，目前計劃將更大比例的資金投入國內AI芯片領域。



報道指出，在中美AI競爭以及美國政府實施出口管制的背景下，中國政府已敦促企業優先採用本土技術，以提升國內芯片製造能力。報道並引述彭博行業研究的數據指出，去年大部分時間，字節跳動旗下的聊天機器人應用「豆包」是中國下載量最高的AI聊天機器人。(wn)