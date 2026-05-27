11/05/2026 17:20

【ＡＩ】騰訊據報跟投階躍星辰新一輪融資，助其衝刺赴港上市

《經濟通通訊社11日專訊》據《上海證券報》報道，騰訊(00700)已跟投階躍星辰新一輪融資。據了解，早在階躍星辰B輪融資時，騰訊就已進入其股東名單，並持續跟投。



報道指出，雙方合作已從財務投資延伸至業務深度合作。騰訊雲與階躍簽署戰略合作協議，雙方將深度整合階躍基礎大模型和騰訊系內容及應用生態，共同發力AI座艙Agent，連接騰訊系音樂、視頻、地圖、支付、出行服務等板塊，實現車內服務閉環。



融資方面，據消息人士透露，階躍星辰即將完成約25億美元融資，並已拆除紅籌架構，加速赴港IPO準備。若進展順利，階躍星辰將成為繼智譜(02513)、MiniMax(00100)之後又一家赴港上市的國產大模型公司。由於此前月之暗面(Kimi)已明確「短期內不急於上市」，業界普遍視階躍星辰為中國大模型第三股最有力的競爭者。(wn)