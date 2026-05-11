11/05/2026 08:25

【聚焦數據】內地4月美元進出口俱勝預期，出口同比增逾14%

《經濟通通訊社11日專訊》內地4月進出口均優預期。海關總署上周六（9日）公布，以美元計出口同比增長14.1%，大幅高於市場預期的7.9%，按月大增11.6個百分點；進口同比增長略放緩至25.3%，但亦勝預期，並連續兩個月維持逾20%增速。貿易順差擴大至848.2億美元，高於預期，前值為511.3億美元。分析指，中東衝突下中國出口韌性仍足，料外貿強勁續支撑次季經濟。



今年首4個月計，以美元計價出口同比增長14.5%，進口增長23.6%，貿易順差3,477億美元。按地區劃分，4月中國對美國出口同比增長11.3%，扭轉3月的大幅下跌26.5%；對東盟和歐盟出口分別同比升15.2%和13.4%，亦較3月擴大8.3和6個百分點。包括中東在內的其他新興市場，4月出口同比增15.2%，較3月加快6個百分點。



進口方面，中東衝突導致原油運輸受阻，拖累4月原油進口量按年下降20%至3847萬噸，為2022年7月以來最低水平；天然氣進口量下降約13%至842萬噸。此外，受美國及巴西季節性供應提振，4月大豆進口848萬噸，較3月的402萬噸增長逾1倍，按年增長40%。(ry)