11/05/2026 15:44

《行業數據》Sensor Tower：騰訊《王者榮耀》躍升至全球手遊收入榜榜首

《經濟通通訊社11日專訊》Sensor Tower發布2026年4月全球手遊下載排行榜TOP 10。騰訊(00700)旗下《王者榮耀》在4月位列全球手遊收入榜榜首，比3月全球排名上升1位，主要得益於其強勁且密集的營運活動。4月1日開啟的S43賽季更新引入了新英雄、新內容及玩法改進；月中開展的跨聯動活動則將核心遊戲與騰訊新發布的開放世界冒險衍生作《王者榮耀世界》聯繫在一起，玩家可以透過完成新遊任務來獲取抽獎劵和史詩皮膚獎勵。此外，4月底開啟的《哪吒2》聯動透過限時跨界皮膚進一步增強了IP吸引力。



緊排在《王者榮耀》之後的依次為北京元趣娛樂的《Last War：Survival Game》、世紀華通 (深:002602)旗下點點互動的《Whiteout Survival》、Dream Games的《Royal Match》及北京檸檬微趣的《Gossip Harbor》。騰訊另一款熱門手遊《和平精英》(Game for Peace)則排名全球第十位。



2026年4月，全球玩家在App Store和Google Play上的移動遊戲支出達到64億美元，環比下降4%。其中，美國市場貢獻了30%的全球收入，中國（僅統計iOS）佔16.6%，日本佔11.9%。(jq)