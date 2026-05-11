11/05/2026 11:59

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2210 -0.30 1周 1.3400 +2.20 2周 1.3550 -0.20 1個月 1.3950 -0.20 3個月 1.4140 +0.00 6個月 1.4410 -0.30 9個月 1.4570 -0.10 1年 1.4690 +0.00

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%，逆回購操作量連續三日降至5億元。公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放5億元。上周六（9日）是內地五一假期調休後的工作日，人行進行了5億元逆回購，利率持平於1.4%；當日無逆回購到期。上周全周(5月6日-9日)計，人行共進行540億元逆回購，對沖當周4191億元到期量，即全周淨回籠3651億元。至於本周公開市場逆回購到期量為535億元，其中周一、周二無逆回購到期，周三到周五分別有260億、270億和5億元逆回購到期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1周升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)