11/05/2026 09:44

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升17點子報6.8000

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8467，較上個交易日升35點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預期偏弱近480點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開17點子，報6.8000，上個交易日即期匯率收盤報6.8017。



市場人士稱，特朗普將於本周訪華，在這關鍵時點人民幣大概率延續穩中略升走勢。中國外交部發言人周一稍早宣布，應中國國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。中國商務部周日晚則宣布，國務院副總理何立峰將於5月12日至13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。



平安銀行認為，美伊雙方的巨大分歧預計短期內不會得到解決，若分歧拖得越長，高油價對通脹的影響越來越無法忽視，關注本周美國通脹數據及油價等對通脹的影響；人民幣本周有望延續小幅升值，需要留意6.80關口因關注過高而反覆交投的可能。(jq)