11/05/2026 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收升63點子報6.7954，時隔逾三年首破6.8關口

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7954，較上個交易日4時30分收盤價升63點子，創2023年2月9日以來逾三年新高，亦為時隔逾三年首次升破6.80關口，全日在6.7900至6.8009之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升35點子，報6.7925。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8467，較上個交易日升35點子，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預期偏弱近480點子。



市場人士表示，本周特朗普即將訪華，人民幣料延續穩中略升走勢，外部不確定性造成的負面影響有限。他們指出，最近中國公布的經濟數據整體向好，這有利於人民幣保持偏升走勢；中國能源供給多元化有助於緩和供應風險，但高油價仍可能推升進口成本和輸入型通脹；本周市場將重點關注中美元首會晤、美國通脹數據及美聯儲政策路徑。



中金公司外匯團隊也認為，即使短期內人民幣兌美元升破6.80，在穩匯率政策調控、季節性因素偏向不利的綜合影響下，預計人民幣匯率整體也將大體保持有漲有跌的雙向波動態勢，加速升值的概率或相對有限。



平安銀行表示，美伊雙方的巨大分歧預計短期內不會得到解決，若分歧拖得越長，高油價對通脹的影響越來越無法忽視，關注本周美國通脹數據及油價等對通脹的影響；人民幣本周有望延續小幅升值，需要留意6.80關口因關注過高而反覆交投的可能。(jq)